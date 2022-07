Sbocca a sud di San Benedetto, nelle Marche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbocca a sud di San Benedetto, nelle Marche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRONTO

Significato/Curiosita : Sbocca a sud di san benedetto, nelle marche

san benedetto del tronto è un comune italiano di 46 956 abitanti della provincia di ascoli piceno nelle marche. posto lungo la costa adriatica meridionale...

Alla foce del fiume tronto, è un importante centro turistico e porto peschereccio della riviera delle palme. san benedetto del tronto sorge sulle rive del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

