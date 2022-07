I sali come il calomelano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I sali come il calomelano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLORURI

Significato/Curiosita : I sali come il calomelano

il cloruro mercuroso (o calomelano, dal nome del minerale da cui viene ricavato) è il sale di mercurio(i) dell'acido cloridrico, di formula hg2cl2. a temperatura...

Tipo vengono detti cloruri. ha una massa molecolare pari a circa 35,453 g/mol ed è registrato col numero cas 16887-00-6. i cloruri sono sali colorati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

