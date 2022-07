Rivolta popolare contro il potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivolta popolare contro il potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMMOSSA

Significato/Curiosita : Rivolta popolare contro il potere

Un'insurrezione popolare (generalmente contadina), spontanea ovvero priva di una preparazione politica, e rivolta di norma, contro il nemico più immediato (il castello...

Contiene il lemma di dizionario «sommossa» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sommossa (en) sommossa, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con rivolta; popolare; contro; potere; Preghiera rivolta a Dio; È rivolta nte in campagna; rivolta ta dal vomere; La rivolta l aratro; popolare gioco con dadi e pedine; Festa popolare con fiera e mercato; Danza popolare greca; Un popolare alieno dello schermo; Incontro affettuoso di due corpi che si stringono; Come contro lli... da esattori; Scontro fortuito fra automobili; L ente contro gli infortuni sul lavoro; Era il potere dei Papi sovrani; Assenza di potere dominante libertà estrema; È conferita a chi esercita un potere legittimo; potere assoluto; Cerca nelle Definizioni