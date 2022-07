Riporta nascita e morte di chi è sepolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riporta nascita e morte di chi è sepolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAPIDE

Significato/Curiosita : Riporta nascita e morte di chi e sepolto

Maria antonietta d'asburgo-lorena. alla nascita fu insignito del titolo di duca di normandia; dopo la morte del fratello maggiore, il delfino luigi giuseppe...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lapide (disambigua). una lapide (dal latino lapis, pietra) è una lastra di pietra incisa. può... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

