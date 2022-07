Rescisso, riferito a contratto o abbonamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rescisso, riferito a contratto o abbonamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISDETTO

Significato/Curiosita : Rescisso, riferito a contratto o abbonamento

Url consultato il 9 novembre 2016. ^ lorenzini è un ex rossonero: rescisso il contratto, 5 luglio 2016. url consultato il 9 novembre 2016. ^ mercato, arriva...

Il suo direttore sportivo predrag mijatovic e adriano galliani, aveva disdetto tutto chiedendo 11 milioni di euro. il clamoroso dietrofront ha colto di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con rescisso; riferito; contratto; abbonamento; Buttato, cancellato, spesso riferito a un file; Il Guai! di Brenno riferito ai vinti; riferito al punto in cui il mare tocca la terra; riferito alla storia e alla cultura di Milano; Un contratto ... di seconda mano; Tipo di contratto stampato su polizze; contratto provvisorio; contratto agrario abrogato in Italia nel 1964; Annullare l abbonamento ; Rimette in corso l abbonamento ; Come un abbonamento di 12 mesi; Incassa i canoni di abbonamento ; Cerca nelle Definizioni