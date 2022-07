Remota, non recente, che risale a tempi lontani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Remota, non recente, che risale a tempi lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANTICA

Significato/Curiosita : Remota, non recente, che risale a tempi lontani

Prossimo non esistevano. al suo posto veniva utililizzato il perfetto, che corrisponde all'incirca al passato remoto. l'origine del passato prossimo risale all'epoca...

Con il termine antica grecia (o anche grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella grecia continentale, in albania costiera, nelle isole del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

