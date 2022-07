Relativo a una unione che può essere anonima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a una unione che può essere anonima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SOCIETARIO

Significato/Curiosita : Relativo a una unione che puo essere anonima

Al tipo di relazione il gruppo può essere primario o secondario. il gruppo primario è composto da almeno tre persone che interagiscono per un periodo di...

Un gruppo societario (anche gruppo di imprese), nel diritto commerciale, è un insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

