Rami che vengono intrecciati per creare cesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rami che vengono intrecciati per creare cesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIMINI

Significato/Curiosita : Rami che vengono intrecciati per creare cesti

Offre la pugna ad entello che orgoglioso accetta, benché più vecchio di darete; egli butta al centro dell'arena i propri cesti, ereditati dal suo maestro...

Contemporanei creano con i vimini strumenti musicali simili alle maracas. oggi l'industria del design trae ispirazione dal vimine per ricreare in plastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con rami; vengono; intrecciati; creare; cesti; Omicidio trami te veleno; Sistema che individua i colori trami te un codice; Antico dispositivo per la visione di diorami teatrali; I biscotti del tirami sù; Coloro che vengono da un paese diverso; Utili societari che non vengono reinvestiti; Coltivazioni che vengono espressamente allagate; Così vengono definiti i grandi caseggiati densamente popolati da inquilini; Un tappeto di giunchi intrecciati ; Tappetini di vegetali intrecciati ; Disegni... intrecciati ; Compongono cesti intrecciati ; I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati; Social network con cui creare bacheche di immagini; creare uno stato di violenta irritazione; Chiamare i giocatori per creare una squadra; L Alessandro cesti sta italiano classe 1992; cesti ; Distingue i cesti sti; Artigiani di cesti ni intrecciato; Cerca nelle Definizioni