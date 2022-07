Quello ad un pubblico ufficiale può essere reato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello ad un pubblico ufficiale può essere reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLTRAGGIO

Significato/Curiosita : Quello ad un pubblico ufficiale puo essere reato

eccitamento» dunque «pressione indebita, estorsione») è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa...

oltraggio – un reato oltraggio (outrage) – romanzo di henry denker del 1982 oltraggio (flood) – romanzo di andrew vachss del 1985... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con quello; pubblico; ufficiale; essere; reato; C è quello d aria; Su quello a quadretti si studia matematica; quello di un invenzione si registra; quello alla veneziana si serve con le cipolle; Azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; Mezzo da strada adibito al trasporto pubblico ; Rendere pubblico un segreto; La cassa dell ente pubblico ; In quella ufficiale ci sono i bandi dei concorsi; Sottoufficiale di coperta di una nave; Un reato da pubblico ufficiale ; Il massimo grado che veniva conferito a un sottufficiale per meriti di guerra; Può essere di persona o di beni; Relativo a una unione che può essere anonima; Possono essere personali, riflessivi, relativi..; Brillante, vivida, come può essere l immaginazione; Comportamento persecutorio che costituisce reato ; Il Kurumada creato re de I cavalieri dello zodiaco; Il Matt fumettista creato re de I Simpson; È ritenuto un creato re della fantascienza; Cerca nelle Definizioni