Quello di Napoli si chiama Capodichino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Napoli si chiama Capodichino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTO

Significato/Curiosita : Quello di napoli si chiama capodichino

Cercando altri significati, vedi capodichino (disambigua). l'aeroporto di napoli-capodichino (già aeroporto militare del campo di marte) è un aeroporto intercontinentale...

Vedi aeroporto (disambigua). disambiguazione – "aeroporto internazionale" rimanda qui. se stai cercando la serie televisiva del 1985, vedi aeroporto internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

