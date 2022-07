Quello di un invenzione si registra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di un invenzione si registra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BREVETTO

Significato/Curiosita : Quello di un invenzione si registra

un registro indice nella cpu di un computer è un registro del processore utilizzato per modificare gli indirizzi degli operandi durante l'esecuzione di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brevetto (disambigua). il brevetto, in diritto, è un titolo giuridico in forza del quale al titolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

