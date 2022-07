Quelli di sospensione sono tre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli di sospensione sono tre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PUNTINI

Significato/Curiosita : Quelli di sospensione sono tre

Puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre punti consecutivi...

quelli della Fabbri sono dolci e alla frutta; Tra i canonici ci sono quelli secondo Marco e Luca; quelli Arabi Uniti hanno Abu Dhabi come capitale; In quelli fiscali... si pagano pochissime tasse; Può essere a sospensione , da terra, ecc..; sospensione del respiro; sospensione del conflitto; sospensione temporanea; Ce ne sono 365 in un anno; sono venduti scontati: fondi di __; Bolzano e Trento lo sono del Trentino-Alto Adige; sono a capo degli stati monarchici;