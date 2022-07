Quelle di CO2 sono dannose per il pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle di CO2 sono dannose per il pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EMISSIONI

Significato/Curiosita : Quelle di co2 sono dannose per il pianeta

La terra è il terzo pianeta in ordine di distanza dal sole e il più grande dei pianeti terrestri del sistema solare, sia per massa sia per diametro. sulla...

Software mediawiki. il titolo corretto è stati per emissioni di co2. di seguito una lista di stati per emissioni di biossido di carbonio (co2) dovute alle attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con quelle; sono; dannose; pianeta; Il famelico non lascia neanche quelle ; Ci sono quelle da neve... e di Sant Antonio; Ci sono quelle da padel, tennis... e da neve; quelle Tricolori fanno acrobazie nel cielo; Lo sono imolesi e ravennati; Ce ne sono 365 in un anno; sono venduti scontati: fondi di __; Quelli di sospensione sono tre; dannose , tossiche; dannose per la salute; Le piogge dannose alla Natura; Il pianeta dei Saiyan che fu distrutto da Freezer; Appartenenti a questo pianeta ; Quale di queste affermazioni sul pianeta Marte non e corretta; Altro nome della pianeta indossata dai preti; Cerca nelle Definizioni