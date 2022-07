Quella di Stendhal insorge... per colpa dell arte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Stendhal insorge... per colpa dell arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SINDROME

Significato/Curiosita : Quella di stendhal insorge... per colpa dell arte

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sindrome (disambigua). con il termine sindrome si intende, in medicina, un insieme di sintomi e segni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

