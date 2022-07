Protegge il tavolo dalle macchie di cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge il tavolo dalle macchie di cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Significato/Curiosita : Protegge il tavolo dalle macchie di cibo

Rastrelliere, pena la formazione di macchie che ne ridurrebbero la qualità, che non abbiano macchie di sangue e di muffa o residui di fegato all'interno: questo...

tovaglia piccola che viene posta su di una più grande, come succede nei ristoranti runner tovaglietta americana tovaglia con gonna plissè tovaglia a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con protegge; tavolo; dalle; macchie; cibo; protegge la testa del soldato; protegge rsi dalle ingiustizie: __ i propri diritti; Lo protegge il copyright: diritto d __; protegge diversi oggetti dagli urti; Gioco calcistico da tavolo ; Volato lo è di tavolo ; Tennis da tavolo ; Gioco da tavolo con coppie di carte uguali; Abito giapponese dalle maniche larghe gia; Proteggersi dalle ingiustizie: __ i propri diritti; La Banda di ladri Disney cani dalle zampe corte; Fu sepolta dalle ceneri del Vesuvio; Ha enormi macchie ; Una tuta a grandi macchie ; Polvere multiuso per macchie , pelle, ecc..; I RIS lo utilizzano per scovare macchie di sangue; Ogni cibo ha il suo; cibo non più fresco, in decomposizione; Sostenuta... con il cibo ; Rende piccante un cibo ; Cerca nelle Definizioni