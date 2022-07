Protegge il bruco mentre diventa farfalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge il bruco mentre diventa farfalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CRISALIDE

Significato/Curiosita : Protegge il bruco mentre diventa farfalla

Volta era una persona che amavi... il tempo cambia tutti...". il bruco si trasforma poi in una farfalla gigante, mentre alice si sveglia nella prigione di...

Disambiguazione – "crisalide" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi crisalide (disambigua). la pupa (più diffusamente denominata crisalide nel solo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

