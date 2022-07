Produce frutti sferici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce frutti sferici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MELETO

Significato/Curiosita : Produce frutti sferici

Dorata, ecc. a seconda delle colorazioni e produce frutti di forma sferica. rusticana, contraddistinta da frutti piccoli, di colore rosso o giallo variabile...

La villa di meleto è situata in località meleto, presso castelfiorentino, nel territorio della valdelsa, in provincia di firenze. questa villa è resa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Si produce con le uova di storione; Luoghi dove si produce ... il condimento che unge; Riproduce suoni a bassa frequenza ing; Un razzo che produce una forte luce; È gustoso quello ai frutti di mare; Un tipo di buoni frutti feri; I frutti degli olmi e dei frassini; frutti non estivi da consumare cotti; Logoramento esterno a opera di agenti atmosferici ; Fenomeni atmosferici ; Non crede alla sferici tà del nostro pianeta; Quelli atmosferici ... non tutelano l ordine;