Principale... come il direttore di un ospedale - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : PRIMARIO

Significato/Curiosita : Principale... come il direttore di un ospedale

Voce principale: ospedale psichiatrico. gli ospedali psichiatrici furono istituiti in italia a partire dal xv secolo. regolati per la prima volta nel...

primario – in geologia, altro nome del paleozoico primario – in economia, il settore dell'agricoltura, industria estrattiva, caccia e pesca primario –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

