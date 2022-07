Predilezione per ciò che arriva dall estero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Predilezione per ciò che arriva dall estero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ESOTISMO

Significato/Curiosita : Predilezione per cio che arriva dall estero

Immagine, mentre l'altro strumento per il quale il cantante manifestava una notevole predilezione era il pianoforte, che prese l'abitudine di suonare allo...

- un esotismo controverso, 1ª ed., firenze, firenze university press, 1º aprile 2006, isbn 88-8453-373-2. rosalma salina borello, tra esotismo ed esoterismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con predilezione; arriva; dall; estero; Si dice di mani unite o di persone arriva te; La protagonista di arriva l e Animali notturni; Si mettono al bando per arriva re al dunque; Inizia partendo e finisce arriva ndo; Piano d appoggio fuori dall a finestra; L animale con proboscide... dall ottima memoria; Protegge il tavolo dall e macchie di cibo; Ciocche di capelli che spuntano dall a pettinatura; Programma tv che viene esportato all estero ing; L atto di recarsi all estero ; Pubblicizza l Italia all estero ; Farmaco che combatte il colestero lo; Cerca nelle Definizioni