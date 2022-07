È di Polizia nella serie TV italiana con Tirabassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È di Polizia nella serie TV italiana con Tirabassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISTRETTO

Significato/Curiosita : E di polizia nella serie tv italiana con tirabassi

Giorgio tirabassi (roma, 1º febbraio 1960) è un attore e regista italiano. approdato nella compagnia di gigi proietti nel 1982, dove ha recitato per 9...

Un distretto è una circoscrizione territoriale presente in diversi paesi del mondo: afghanistan: è suddiviso amministrativamente in distretti (in pashtu... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

