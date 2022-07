Poco tempestivo, non puntuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poco tempestivo, non puntuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARDIVO

Significato/Curiosita : Poco tempestivo, non puntuale

Set dopo anni di sostanziale immobilismo, come presto testimoniato dal tempestivo live del 1997 live at the olympia (ben sei i pezzi tratti da purpendicular...

La discinesia tardiva è una grave e spesso irreversibile patologia iatrogena (cioè causata da un farmaco) caratterizzata da movimenti involontari (discinesia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con poco; tempestivo; puntuale; Ci vedono poco ; poco diversi fra loro; Un seno di mare poco profondo; Pianta che dà un olio poco piacevole; Giusto, puntuale ; Chi non è puntuale rischia di perderlo; Li rispetta chi è puntuale ; Non lo tollera il puntuale ; Cerca nelle Definizioni