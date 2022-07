Pizzo ornamentale o di rifinitura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pizzo ornamentale o di rifinitura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MERLETTO

Significato/Curiosita : Pizzo ornamentale o di rifinitura

Realizzato in carta o in seta con stecche in avorio o di legno, il ventaglio poteva essere istoriato con motivi ornamentali orientali o scene popolari dell'epoca...

"dentelles" non è che la traduzione della parola italiana merletto, in lingua francese. il pizzo o merletto risale a tempi molto antichi. all’inizio il pizzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con pizzo; ornamentale; rifinitura; True __ , serie tv creata da Nic pizzo latto; Fornisce la farina per i pizzo ccheri; Il grano per preparare i pizzo ccheri; pizzo __, Prealpi Orobie; Un piccolo Cupido spesso ornamentale ; Il motivo ornamentale ; Il motivo ornamentale di piatti e mattonelle; Cespuglio ornamentale ; Cucire una piega di tessuto come rifinitura ; rifinitura di un foro cilindrico in meccanica; Cerca nelle Definizioni