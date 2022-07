Pietra preziosa intagliata per medaglioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra preziosa intagliata per medaglioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMMEO

Significato/Curiosita : Pietra preziosa intagliata per medaglioni

medaglioni con i ritratti dei re di napoli, da ruggero il normanno fino a ferdinando ii. la volta è affrescata con l'opera la posa della prima pietra...

Giurista italiano, vedi federico cammeo. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cameo (disambigua). il cammeo (o raramente cameo) è un gioiello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

