Piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GO KART

Piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing

Verso l'abitacolo anteriore del mezzo si trasformava in mini camper con due comodi posti per dormire. la carrozzeria di rilevanza internazionale nel mondo...

(crg e parolin) e jenson button (tecno) e hanno continuato a utilizzare i go-kart per tenersi in allenamento. eloquente fu la partecipazione nel 2001 del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

