Il piano d attacco... dello scacchista - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Il piano d attacco... dello scacchista

Con il cavallo, lasciandosi contemporaneamente aperte diverse possibilità a seconda del gioco del bianco; un piano tipico è condurre un attacco di minoranza...

È univoca e/o il cui esito è incerto. la parola strategia deriva dal termine greco antico strategia (stata) che vuol dire "arte del condottiero dell'esercito"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

