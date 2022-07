Ha permesso la formazione delle doline carsiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha permesso la formazione delle doline carsiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EROSIONE

Significato/Curiosita : Ha permesso la formazione delle doline carsiche

Tipologia di suolo detta suolo carsico, caratterizzato, oltre che dalla presenza diffusa di rocce calcaree, anche di doline, inghiottitoi e da acqua che...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «erosione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su erosione erosione, su vocabolario treccani, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

