Percorre piste verdi, blu, rosse e nere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorre piste verdi, blu, rosse e nere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIATORE

Significato/Curiosita : Percorre piste verdi, blu, rosse e nere

Uso gli sci per la caccia e per il divertimento e la competizione e gli sciatori si servivano di un bastone per spingersi sulla neve. con gli sci si possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

