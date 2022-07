Le patatas tipiche della cucina spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le patatas tipiche della cucina spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BRAVAS

(induismo). con il termine spagnolo tapa si indica un'ampia varietà di preparazioni alimentari tipiche della cucina spagnola, salate e anche dolci, consumate...

Le patatas bravas, dette anche patatas a la brava o papas bravas ("patate piccanti") sono un piatto originario della spagna. si tratta di un piatto composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con patatas; tipiche; della; cucina; spagnola; La cucina delle patatas bravas e del jamon iberico; Le tipiche abitazioni di Alberobello; tipiche canzoni romanesche; tipiche intricate vegetazioni tropicali; Che nome hanno le tipiche statue monolitiche dell Isola di Pasqua; Enigmatico pittore della scuola veneta del 500; Il dittatore della Corea del Nord dal 2011; Sono ai lati della Q; Comune della città metropolitana di Venezia; Il lavoratore più umile in cucina ; Grande contenitore per cucina re; Oggetto da cucina ... pieno di buchi; Servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina ; La squadra spagnola che gioca al Mestalla; La città spagnola col museo Reina Sofia; La città spagnola capitale dell Andalusia; La Ortiz ex giornalista sovrana spagnola ; Cerca nelle Definizioni