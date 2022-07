Partecipano agli utili e ai rischi d impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partecipano agli utili e ai rischi d impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AZIONISTI

Significato/Curiosita : Partecipano agli utili e ai rischi d impresa

Commerciale e che vede l'utilizzo sinergico di risorse apportate da ciascuna singola impresa partecipante, ma anche un'equa suddivisione dei rischi legati...

Suddivisione, si possono distinguere tra "azionisti di maggioranza/azionisti di controllo" (majority shareholders) e "azionisti di minoranza" (minority shareholders)...

