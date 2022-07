Parco nello spendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parco nello spendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ECONOMO

Significato/Curiosita : Parco nello spendere

Costi un parco negli stati uniti orientali, ma non voleva spendere troppi soldi per fondarne uno. nonostante il congresso avesse autorizzato il parco nel 1926...

Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con parco; nello; spendere; Un orso che popola il parco Nazionale d Abruzzo; Si percorrono nel parco ; Si intersecano nel parco ; Tempietto nel parco di un castello fra; L Antonello che canta Notte prima degli esami; L attività di scovare talenti nello sport ing; Si vede nello specchio; Il nome del Lionello doppiatore di Woody Allen; Senza spendere nemmeno un euro; Largo nello spendere ; Non mangerebbe per non spendere ; Misurato nello spendere ; Cerca nelle Definizioni