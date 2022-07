Ornamento, decorazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornamento, decorazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

ornamento – in architettura e nell'arte in generale, sinonimo di "decorazione" ornamento – in musica, sinonimo di "abbellimento" ornamento – in araldica...

Indica un distintivo della divisa militare. fregio dorico nella trabeazione del partenone (acropoli di atene) fregio ionico nella trabeazione del tempio di...