Originario dell Europa orientale - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SLAVO

Significato/Curiosita : Originario dell europa orientale

Tortora dal collare o tortora orientale (streptopelia decaocto frivaldszky, 1838) è un uccello della famiglia columbidae, originario dell'asia, ma che nel xx...

Il termine slavo è usato per definire: lingue slave – un gruppo di lingue indoeuropee come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Un europeo originario di Lubiana; originario del Madagascar; Il suo sapone è originario della Siria; Peperoncino originario dello Yucatán; Fiume dell e Alpi Bernesi; Ha permesso la formazione dell e doline carsiche; In tre indicano la O dell alfabeto Morse; Una ninfa dell e sorgenti; Sono abbondanti in Nordeuropa ; Antichi guerrieri del nord europa ; Che stanno al di qua della catena montuosa piu importante d europa ; Piano USA di aiuti all europa avviato nel 1947; Metropoli orientale ; Santo anacoreta della Chiesa orientale ; Lago dell Africa orientale ; Marca d auto orientale ;