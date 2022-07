Oggetto da cucina... pieno di buchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto da cucina... pieno di buchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COLABRODO

Altre definizioni con oggetto; cucina; pieno; buchi; oggetto da utilizzare una sola volta; Il soggetto di vado e vengo; Sono oggetto di studio dell araldica; Un oggetto in regalo; Servono a non sporcare i vestiti mentre si cucina ; La cucina con tacos e nachos; Corda punitiva ma anche utensile da cucina ; Pesante strofinaccio da cucina ; È pieno d animali; Costituisce il ripieno delle sfogliatelle; pieno zeppo, gremito; È abile a fare il pieno !; Nel ping pong è senza buchi ; buchi nasali; Fa buchi in bocca; Arnese tutto buchi ; Cerca nelle Definizioni