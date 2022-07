Nota locuzione latina: verba volant, scripta __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota locuzione latina: verba volant, scripta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MANENT

Significato/Curiosita : Nota locuzione latina: verba volant, scripta __

Verae amicitiae sempiternae sunt verba docent, exempla trahunt verba sine penu et pecunia verbatim verba volant, scripta manent vere papa mortuus est veritas...

Verba volant, scripta manent è una locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa "le parole volano, gli scritti rimangono". questo antico proverbio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

