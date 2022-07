Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALVEZZA

Significato/Curiosita : Da nome all ancora che si usa solo nei casi d estrema necessita

Il one for all si manifesta come venature che appaiono sull'arto o la parte del corpo in cui il quirk viene attivato o, quando invece usa il full cowl...

salvezza – concetto biblico salvezza (arme sünderin) – film muto tedesco del 1923 diretto da pier antonio gariazzo salvezza – in baseball, statistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con nome; ancora; solo; casi; estrema; necessità; Un nome di Gardner, il papà di Perry Mason; nome di donna... consumata; Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol; Città che dà il nome all inno di Francia; Un vecchio amore... che arde ancora ; Non ancora rifinito; Vale ancora più in là; Il giorno non ancora terminato; Mela mangiata solo cotta; Combattono solo per soldi; Attore che in un film funge solo da contorno; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza; Un casi nò non autorizzato; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasi one di un trionfo; In molti casi è muta; Spesso regalata, d oro, in occasi one dei battesimi; estrema mente buona; estrema mente cortesi e simpatici; Assenza di potere dominante libertà estrema ; Il cielo dell estrema gioia; necessità fondamentali alla sopravvivenza; Sufficienti alla necessità ; Rettili che in caso di necessità perdono la coda; Scorte accumulate per eventuali necessità ; Cerca nelle Definizioni