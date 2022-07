Nelle armi da fuoco: polvere __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle armi da fuoco: polvere __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DA SPARO

Significato/Curiosita : Nelle armi da fuoco: polvere __

polvere più costanti. il fatto di dover caricare l'arma dalla bocca da fuoco rendeva le prime armi estremamente lente nel reiterare l'azione di fuoco...

Significati, vedi polvere da sparo (disambigua). la polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo. è costituito da una miscela di zolfo (s)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit; Non ci sono nelle foto in bianco e nero; L orso più diffuso nelle foreste americane ing; C è quello di traino nelle auto; armi da schermidori; Personificazione degli USA che invitava alle armi ; Depositi di armi ; Le armi delle vespe; Un fuoco acceso nei campi; Si mette sul fuoco subito dopo finito di mangiare; Si levano dal fuoco con le molle; Non è consigliabile farlo col fuoco ; Quello in polvere fa molta schiuma; Una polvere da sparo; polvere multiuso per macchie, pelle, ecc..; polvere per inchiostri;