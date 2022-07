Nel 1998 è stata incorporata nell Eni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1998 è stata incorporata nell Eni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AGIP

Significato/Curiosita : Nel 1998 e stata incorporata nell eni

Cercando altri significati, vedi eni (disambigua). eni s.p.a., originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda multinazionale creata...

L'agip, acronimo di azienda generale italiana petroli, è stata una compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926. dal 1953 di proprietà del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con 1998; stata; incorporata; nell; Un imposta abrogata nel 1998 ; Sport divenuto olimpico dal 1998 ; Nel 1998 ha incorporatoo l Agip; Nel 1998 ha incorporato l Agip; È stata capitale europea della cultura nel 2019; Attrice che è stata M nei film di James Bond; Diede una famosa testata a Materazzi; La costata di manzo servita in fettine sottili; È stata incorporata da Allianz; Compagnia di assicurazioni incorporata da Allianz; La Compagnia incorporata da Allianz; incorporata in sé, assorbita; Operaio specializzato nell a posa di mattonele; Offerta di cibo e bevande nell ambito di un evento; Congregazione religiosa molto presente nell o Utah; Sbocca a sud di San Benedetto, nell e Marche; Cerca nelle Definizioni