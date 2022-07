Nei motori nebulizza il combustibile nel cilindro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei motori nebulizza il combustibile nel cilindro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INIETTORE

Significato/Curiosita : Nei motori nebulizza il combustibile nel cilindro

All'interno del cilindro, o aspirata dal carter quando risale il pistone, mentre nei motori sovralimentati l'aria viene in diversi modi portata nel motore tramite...

iniettore-pompa con motori diesel common-rail, per far fronte alla normativa antinquinamento euro 5, non più rispettabile con la tecnologia iniettore-pompa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con motori; nebulizza; combustibile; cilindro; Il Tazio leggenda dei motori ; È obbligatoria anche per i ciclomotori ; Veloci mezzi di trasporto che sono spinti da motori a reazione; Cosi sono i motori già assestati; Cura nebulizza ta per tosse e raffreddore; nebulizza tore di pittura; Insetticida nebulizza to; Un insetticida nebulizza to; Si può usare in stufe o caldaie come combustibile ; combustibile derivato da rifiuti organici; Un combustibile ; Nave per il trasporto di gas combustibile ; cilindro di pietra a lato della strada; Dà la scintilla nel cilindro ; Un cilindro di dinamite; Un cilindro che collega due tubi; Cerca nelle Definizioni