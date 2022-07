La nazione con l antica lingua gaelica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazione con l antica lingua gaelica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IRLANDA

Significato/Curiosita : La nazione con l antica lingua gaelica

Una lingua indoeuropea appartenente al ramo occidentale delle lingue germaniche, assieme all'olandese, all'alto e basso tedesco e al frisone, con i quali...

irlanda (disambigua). coordinate: 53°n 8°w / 53°n 8°w53; -8 l'irlanda (in inglese ireland; in irlandese éire), ufficialmente repubblica d'irlanda (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Brillante, vivida, come può essere l immaginazione ; Percorso tra la partenza e la destinazione ; La nazione verdeoro di Ronaldinho; nazione europea divisa in due parti fino al 1989; Un ex schiavo nell antica Roma; antica città iraniana al confine con l Azerbaigian; L antica macchina che simboleggiava la stampa; Il trovatore dell antica Grecia; Si allena parlando una lingua da imparare; Di lingua ggio volgare e sboccato; Lo è una lingua non più parlata; La lingua del Baldus. l eroe di Teofilo Folengo;