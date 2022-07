Mutandina assorbente per poppanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutandina assorbente per poppanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANNOLINO

Significato/Curiosita : Mutandina assorbente per poppanti

Del pannolino sono svolte dal pannolone, soprattutto da persone anziane con problemi di incontinenza o non autosufficienti. l'eritema da pannolino è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con mutandina; assorbente; poppanti; Diffuso marchio di carta assorbente e igienica; Di aspetto bucherellato e assorbente ; Per il gatto è assorbente o agglomerante; Cerca nelle Definizioni