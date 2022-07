Muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SOTTOSCARPA

Significato/Curiosita : Muro di sostegno piu basso della sommita del terrapieno

Sia frutto del restauro realizzato da onorio. nei punti orograficamente più scoscesi la parte interna del muro era rinforzata da un terrapieno. gli architetti...

Posizionamento o al principio statico con cui resistono: muri di sottoripa o sottoscarpa, che sostengono un manufatto; muri di controripa, che sostengono terre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con muro; sostegno; basso; della; sommità; terrapieno; Lo sport con servizio, muro e bagher; Ripiano a muro su cui si poggiano oggetti, libri; Fascia di legno lungo il muro ; Attive e premuro se; Un tronco di sostegno ; Lo è il muro di sostegno ; Struttura verticale a sostegno di cavi; Statua di sostegno ; Disegno in basso ; Il grado militare più basso ; Lo è la gonna larga in basso ; Lasciare gli altri in basso ; Enigmatico pittore della scuola veneta del 500; Il dittatore della Corea del Nord dal 2011; Le patatas tipiche della cucina spagnola; Sono ai lati della Q; La sommità del tetto; La sommità dell Himalaya; Le sommità dei monti; sommità , vette; Il pendio del terrapieno ; terrapieno a forte pendenza; Cerca nelle Definizioni