Modificare una foto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modificare una foto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RITOCCARE

Significato/Curiosita : Modificare una foto

Consultare riviste e quotidiani online, ascoltare la radio, fotografare e modificare le foto con particolari effetti grafici, trovare indirizzi e ottenere indicazioni...

Bouchard dalla quale viene battuta per 6-2, 7-6; risultato comunque utile a ritoccare ulteriormente il proprio best ranking raggiungendo la posizione 112. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con modificare; foto; modificare qualcosa perché sia adeguato; modificare un disegno di legge; modificare per altro uso; modificare la proposta di legge; Non ci sono nelle foto in bianco e nero; foto 1 Una gita a 4714 NO; foto 4 Una gita a 4714 NO; foto 2 Una gita a 4714 NO Tenuta di __;