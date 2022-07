Mircea che ha allenato Inter e Shakhtar Donetsk - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mircea che ha allenato Inter e Shakhtar Donetsk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LUCESCU

Significato/Curiosita : Mircea che ha allenato inter e shakhtar donetsk

Formazione ucraina dello shakhtar donetsk per una cifra di 14 milioni di euro: con la formazione allenata da mircea lucescu ha vinto nel 2005 e nel 2006 il campionato...

Mircea lucescu (bucarest, 29 luglio 1945) è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, tecnico della dinamo kiev. vanta 8 titoli da calciatore e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

