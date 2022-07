Un mezzo pesante usato in edilizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo pesante usato in edilizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOGRU

Significato/Curiosita : Un mezzo pesante usato in edilizia

Murario), in architettura e in edilizia, è la tecnica per costruire una parete in pietre naturali o artificiali (mattoni). la muratura si è sviluppata in maniera...

L'autogrù è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

L'autogrù è un automezzo pesante in grado di provvedere alla movimentazione di materiali in località dove non è disponibile una installazione fissa. spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con mezzo; pesante; usato; edilizia; In mezzo all hangar; Piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; mezzo da strada adibito al trasporto pubblico; Iniziano dopo il mezzo giorno; Veicolo pesante con braccio allungabile; pesante coperta... di fumo e nebbia; pesante strofinaccio da cucina; Una pesante tela di velluto; Farmaco usato come antimalarico; Fungo molto usato nei risotti; Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla; Viene usato come ottimo concime; Disciplina l edilizia cittadina; Si usava in edilizia ; Lavorano nell edilizia ; Macchina per l edilizia ;