Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AMIANTO

Significato/Curiosita : Metallo tossico nelle lastre ondulate di eternit

Bonifica amianto: le strategie di prevenzione, su ilgiornaledellambiente.it. url consultato il 10 maggio 2022.

