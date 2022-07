Il mese dei giorni della merla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese dei giorni della merla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENNAIO

Significato/Curiosita : Il mese dei giorni della merla

giorni della merla sono, secondo la tradizione, gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31). sempre secondo la tradizione sarebbero i tre giorni più...

Identificato con gennaio in quanto in questo periodo venivano scelti i consoli e i magistrati eponimi. il primo giorno del mese di gennaio è capodanno. durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

