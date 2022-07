Mela mangiata solo cotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mela mangiata solo cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COTOGNA

Significato/Curiosita : Mela mangiata solo cotta

Italiano) è un genere di torta il cui principale ingrediente di ripieno è la mela. occasionalmente può essere servita con panna montata o gelato (da cui è...

Marmellata di cotogna sciolto in acqua bollente viene usato contro il disagio intestinale nel subcontinente pakistan-indiano la cotogna viene utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con mela; mangiata; solo; cotta; La mela dell Eden: frutto __; Il nome del Gattamela ta; Ricetta tipica di Napoli: mela nzane a __; Lo è una mela ... abitata; Una mangiata epica; È mangiata da chi ha scoperto il gioco; Danno diritto a una mangiata gratuita; Una mangiata copiosa, in tono scherzoso; Combattono solo per soldi; Attore che in un film funge solo da contorno; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza; La comedy dove l attore è solo e in piedi ing; Dolce siciliano cilindrico con ricotta ; Strumento musicale di terracotta ; Lo sente chi si scotta ; È buona cruda e cotta ; Cerca nelle Definizioni