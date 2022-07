Materiale sanitario dei guanti monouso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale sanitario dei guanti monouso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATTICE

Significato/Curiosita : Materiale sanitario dei guanti monouso

Il guanto monouso per uso sanitario (a volte chiamato anche guanto medicale, o guanto a uso medico, o più impropriamente guanto chirurgico) è un tipo di...

Dei materassi in lattice e quindi non vi è alcuna differenza nell'impiego dei termini tra "lattice" e "schiuma di lattice". il lattice è un'emulsione complessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con materiale; sanitario; guanti; monouso; materiale sintetico delle mute da sub; Ostacolo fastidioso, materiale o simbolico; materiale per tappi di vino; materiale per camicie calde; Perito sanitario della Polizia; sanitario presente in molti bagni italiani; sanitario nel quale lavarsi le mani e il viso; Quello sanitario isola la zona infetta; guanti a sacco dove è separato solo il pollice; Indossare i guanti le previene; Si trattano con i guanti e la testa velata; guanti ... senza guai; Uno strumento monouso ; Cerca nelle Definizioni