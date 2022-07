Matematica delle figure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Matematica delle figure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOMETRIA

Significato/Curiosita : Matematica delle figure

Termine matematica di solito si designa la disciplina (e il relativo corpo di conoscenze) che studia problemi concernenti quantità, estensioni e figure spaziali...

La geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola = "terra" e µeta, metria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

