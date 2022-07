Mangia un fanciullo nel simbolo di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia un fanciullo nel simbolo di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BISCIONE

Significato/Curiosita : Mangia un fanciullo nel simbolo di milano

La carcassa del leone: tra i suoi resti trova una colonia di api. prende del miele, ne mangia e poi lo offre ai genitori, ma senza raccontarne la provenienza...

Piantato il biscione", cioè lo stendardo dei visconti, oppure "il biscione che i milanesi custodiscono nel loro campo militare". il biscione è oggi uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

